Лавров призвал ОДКБ сотрудничать с Абхазией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва приветствовала бы сотрудничество Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с Абхазией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если говорить об Организации Договора о коллективной безопасности, конечно, мы бы приветствовали сотрудничество этой структуры с республикой Абхазия», — сказал Лавров на пресс-конференции с «президентом Абхазии» Раулем Хаджимбой.

По его словам, ОДКБ является организацией, «которая призвана обеспечивать безопасность входящих в нее стран».

«Безопасность республики Абхазия самым надежным образом обеспечена и гарантирована теми отношениями, которые закреплены в межгосударственных договорах Россией с республикой Абхазия», — сказал Лавров.