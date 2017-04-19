В Азербайджан возвращаются обменники

В Азербайджане предлагают разрешить физическим и юридическим лицам открывать пункты обмена валюты. Соответствующий проект поправок в закон «О валютном регулировании» представлен на рассмотрение парламента страны, передает Trend.

С января 2016 года пункты обмена валюты в Азербайджане могут действовать только при банках и отделениях почты. Если поправки будут приняты, то пункты обмена валюты смогут открыть не только резиденты Азербайджана, но и зарубежные компании в своих филиалах в стране.

Согласно законопроекту, обмен валюты возможен только в наличной форме. С учетом ограничений по наличным операциям [свыше 15 тысяч манатов в месяц для малых и средних компаний и свыше 30 тысяч манатов в месяц для крупных компаний], которые действуют для компаний в Азербайджане, поправками предлагается запретить оказывать услуги по обмену валюты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Другая поправка в закон «О государственной пошлине» предусматривает введение платы в размере 500 манатов за получение лицензии на открытие пунктов обмена валюты. Данная лицензия будет выдаваться на бессрочный период Палатой по надзору за финансовыми рынками.

Напомним, после девальвации маната в целях борьбы с нелегальным рынком валюты обменные пункты в Азербайджане были закрыты.