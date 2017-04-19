Взрыв в Алеппо: шесть погибших

По меньшей мере шесть человек погибли, 32 пострадали в результате взрыва в одном из районов города Алеппо в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, взрыв прогремел в квартале Салах-ад-Дин.
По меньшей мере шесть человек погибли, 32 пострадали в результате взрыва в одном из районов города Алеппо в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, взрыв прогремел в квартале Салах-ад-Дин.
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