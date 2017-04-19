В Греции разбился военный вертолет: есть погибшие

Военный вертолет разбился на северо-востоке Греции, четверо военнослужащих погибли, один госпитализирован. В ВС страны объявлен трехдневный траур, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства национальной обороны.

Утром в среду вертолет сухопутных сил UH-1H, на борту которого были пять человек, выполнял запланированный полет из Ларисы в Козани. Вертолет упал в районе Сарантапору. В ходе поисково-спасательной операции найдены тела четверых военнослужащих, все они опознаны. Ранения получила женщина-военнослужащая, она госпитализирована, ее жизнь вне опасности, сообщил Генштаб национальной обороны.

На место происшествия вылетело руководство Генштаба сухопутных сил, ведется расследование причин аварии.

Приказом министра национальной обороны Греции Паноса Камменоса в ВС объявлен трехдневный траур, флаги в частях будут приспущены, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Министр связался с президентом Греции Прокописом Павлопулосом, премьер-министром Алексисом Ципрасом, лидером парламентской оппозиции Кириакосом Митсотакисом, председателем парламентского комитета по иностранным делам и обороне Костасом Дузинасом.

Министр национальной обороны Камменос, заместитель министра обороны Димитрис Витсас и начальник Генштаба Эвангелос Апостолакис выразили свои соболезнования семьям погибших военнослужащих.