В Зимбабве разрешили расплачиваться за учебу козлами и баранами

Зимбабвийским школам разрешили принимать в качестве оплаты за обучение домашний скот. Эта мера должна помочь малоимущим семьям. Об этом заявил министр образования страны Лазарус Докора, Оплата в виде услуг будет пользоваться большей популярностью в городских школах, в то время как домашним скотом будут расплачиваться в основном жители сельских районов, отмечает BBC.

Ранее зимбабвийцам разрешили расплачиваться домашним скотом при выплате банковских кредитов, сообщает BBC News.

По его словам, в вопросе оплаты за обучение нужно проявлять гибкость — кроме коз и овец, школы могут также принимать в виде оплаты услуги и работы, выполняемые родителями учеников.