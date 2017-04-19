Марин Ле Пен: «Карабах должен быть присоединен к Армении»

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что для урегулирования нагорно-карабахского конфликта необходимо присоединение Нагорного Карабаха к Армении. Об этом Марин Ле Пен заявила в интервью изданию Nouvelles d'Armenie, выдержки из которого публикуют и другие армянские СМИ.

«Сложившиеся после распада СССР границы произвольно стали международными границами, но более приемлемым вариантом, чем независимость, стало бы согласие между Арменией и Азербайджаном, которое позволило бы воссоединить Нагорный Карабах с Арменией. На Ближнем Востоке Франции следует восстановить свою лидирующую роль как защитника христиан», — отметила она.

Марин Ле Пен также заявила, что продолжит чтить память армян, погибших в «геноциде».

«Более того, приезд во Францию в 1915 году множества армян стал важным событием в жизни страны, они внесли большой вклад в восстановление страны после Первой мировой войны и ассимилировались образцово», — отметила Ле Пен.

При этом Ле Пен считает, что день поминовения жертв «геноцида армян» не должен быть внесен в календарь памятных дат Франции, куда могут войти только даты, связанные с коллективной памятью французского народа. При этом она считает важным международное признание «геноцида».

Напомним, накануне издание Nouvelles d'Armenie опубликовало интервью с другим кандидатом в президенты Франции Франсуа Фийоном, который, отвечая на вопрос об апрельской войне, обвинил Азербайджан в «попытке силового захвата Нагорного Карабаха».