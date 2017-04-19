Московская овощебаза может стать спонсором чемпиона Азербайджана по футболу

Чемпион Азербайджана в первом футбольном дивизионе – клуб «Туран-Товуз» - сейчас находится в поисках спонсора, чтобы иметь достаточно финансовых средств и быть допущенным до участия в премьер-лиге.

Чтобы АФФА позволила команде выступать в элитном дивизионе, ей необходимо выполнить ряд требований, в том числе дать финансовые гарантии. Товузцы ищут помощи у богатых земляков. Спонсором клуба может стать самая крупная овощебаза Москвы «Фуд Сити». Один из ее владельцев товузец Ильхам Рагимов уже дал согласие оказывать финансовую поддержку клубу, сообщает Lent.az.

После 24 туров чемпионата первого дивизиона у «Туран-Товуза» 57 очков. За два тура до финиша чемпионата команда недосягаема для ближайшего преследователя – «Сабаила».