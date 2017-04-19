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В России уничтожены двое террористов из Центральной Азии

 

Двое уроженцев одной из стран Центральной Азии, готовившиеся совершить теракты в России, уничтожены при оказании вооруженного сопротивления во Владимирской области.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, "сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Средней Азии, 1991 и 1987 г.р., находившиеся на территории Владимирской области".

"Данные лица были связаны с вербовщиками международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет.

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