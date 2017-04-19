Медведев отказался комментировать обвинения Навального

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы отказался комментировать обвинения, выдвинутые против него в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру в среду, 19 апреля.

«Я уже на эту тему высказывался, могу еще раз сказать и вам: я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев», — заявил глава правительства, отвечая на соответствующий вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева.

При этом Медведев подчеркнул, что, по его мнению, уважаемая им фракция КПРФ также должна воздержаться от подобных комментариев.