Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северный ветер, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем 17-22, в Баку ночью 9-11, днем 20-22 градуса тепла.
Атмосферное давление повысится с 755 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85%, днем - 45-50%.
Ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидается кратковременный дождь, местами туман. Западный ветер ночью и утром местами усилится.