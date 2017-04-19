Президент Украины Петр Порошенко сравнил Россию с крокодилом, процитировав высказывание бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в ходе визита в Лондон, передает Лента.ру.

«Черчилль сказал в январе 1942-го: «Каждый надеется, что, если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других». Есть одно место, где эти слова особенно актуальны: это Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, — это Россия», — заявил Порошенко.

Он добавил, что Россия «никогда не наестся». «Она не верит в демократию и права человека, она верит в доминирование над миром и зону влияния, она не играет по правилам», — подчеркнул украинский лидер.