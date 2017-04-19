Цены на нефть перешли к росту

Нефть перешла от снижения к росту на заявлениях главы ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что период избыточного предложения топлива на мировом рынке подходит к концу.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:17 поднялась на $0,22 (0,4%) — до $55,11 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,15 (0,29%) — до $52,56 за баррель.

«Мы настроены оптимистично и считаем, что принятые ОПЕК меры уже вывели рынок на траекторию, направленную на восстановление, — заявил М.Баркиндо, выступая на конференции в Абу-Даби. — Наши коллективные действия продолжат демонстрировать свою эффективность».