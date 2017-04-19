Украинский депутат осудил попытки признать «геноцид армян»

Народный депутат Украины из Днепра Максим Курячий осудил попытки расколоть украинское общество по национальному признаку, отмечая недопустимым признание «геноцида армян» местными облсоветами в Запорожье.

«6 апреля 2017 года на сессии Запорожского областного совета было принято обращение к Верховной Раде с призывом признать геноцид армянского народа со стороны Турции в связи с событиями, произошедшими в начале XX века. В связи с этим ко мне как руководителю группы по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой обращается множество людей с просьбой дать официальный комментарий и высказать свое мнение», - заявил парламентарий газете «Днепр Вечерний».

Вопрос подобного рода исключительно сложный, вызывает тревогу, касается тяжелых этапов истории для миллионов людей, вызывает справедливое беспокойство у дипломатических учреждений Азербайджана и Турции. К сожалению, некоторые пытаются на нем откровенно спекулировать, втягивая Украину в противостояние с надежными партнерами, отметил Максим Курячий.

«Нет никакого права у любого из местных советов выносить на рассмотрение такие стратегические вопросы, это не их уровень, не их компетенция. Также мы не должны дать втянуть себя в сценарий, который имеет цель расколоть украинское общество по национальному признаку. На повестке дня Верховной Рады Украины такого вопроса нет, хотя попытки актуализировать его уже были, и, видимо, будут еще не один раз», - говорит депутат.

Максим Курячий отметил определенную закономерность: как только отношения Украины и Азербайджана выходят на качественно новый уровень, укрепляются экономические, политические, культурные связи, сразу следует попытка любым путем ослабить это перспективное сотрудничество.

«Считаю, что украинское общество должно продемонстрировать выдержку и зрелость, не поддаваться на политические манипуляции. Кроме того, данный вопрос должен быть объективно и беспристрастно исследован историками, учеными, и только после этого он может попасть в повестку дня украинского общества и политикума, в частности», - подчеркнул народный депутат Украины.