В Сабунчинском районном суде продолжился процесс по делу генерала упраздненного МНБ Акифа Човдарова и трех его бывших подчиненных.

Заседание началось с показаний Фуада Наджафа, который проходит свидетелем по делу бизнесмена Ильхама Гасымова.

Согласно следственным материалам, Фуад Наджаф за 1500 долларов продал 5 граммов кокаина человеку по имени Ага, который затем оказался у Намика Оруджева.

Фуад Наджаф заявил, что в сентябре 2015 года был задержан сотрудниками МНБ, однако подозрения в отношении него не подтвердились и дело было передано в Управление полиции Насиминского района. После завершения расследования материалы направили на рассмотрение в Насиминский районный суд. Семь месяцев Фуад Наджаф провел в СИЗО, однако его вина так и не была доказана, и он вышел на свободу.

Рассказ свидетеля буквально вывел из себя генерала Акифа Човдарова, и он попросил слова.

«Я хорошо знаю этого человека. Он завозит в Азербайджан кокаин. В чем он четыре раза признавался. Уточнил даже, что на своей машине привозил в Азербайджан наркотики из Германии. Мы в МНБ задокументировали это дело и направили в полицию.

Причина, по которой мы задержали остальных, была в том, что человек по имени Ага купил эти пять граммов кокаина за 1500 долларов, а потом передал сутенеру Намику Оруджеву. Документы, подтверждающие эту деятельность Наджафа, были направлены в прокуратуру. Выходит, что генерал и полковник врут, а наркоторговец говорит правду? Так-то вот - генерал стал преступником, а мошенники превратились в национальных героев», - сказал Човдаров, добавив, что Фуада Наджафа оправдали только для того, чтобы он в дальнейшем оклеветал его, генерала, в суде.

Далее выступил Тофик Раджабов, который проходит потерпевшим по делу о продаже бриллианта в 14 каратов. Раджабов отметил, что до 2002 года сам был сотрудником МНБ.

Вместе с другими лицами он был задержан у кинотеатра «Низами» при передаче покупателю редкого драгоценного камня. По словам потерпевшего, он был лишь посредником в этом деле и при успешном исходе мог рассчитывать лишь на 2-3 тысячи манатов.

Из показаний Раджабова следует, что он провел в МНБ всего два часа, после чего его отпустили. Он также уверял, что ничего не знает о том, что другой потерпевший по этому делу - Эльчин Гаджиев заплатил сотрудникам МНБ 80 тысяч долларов.

Выступивший по тому же эпизоду свидетель Фуад Сулейманов отметил, что давно дружит с потерпевшим Эльчином Гаджиевым, и поэтому сразу же согласился дать ему в долг 20 тысяч долларов.

Несмотря на неоднократные попытки адвокатов выяснить у Сулейманова, зачем его другу понадобились деньги, свидетель внятно так и не объяснил.

Заседание суда продолжилось рассмотрением эпизода, связанного с потерпевшим Гадимом Адиловым, который завозил в страну древесину и продавал ее людям Акифа Човдарова.

По словам Г.Адилова, с 2005 года он занимался заготовкой древесины в городе Серов Свердловской области России. Продукцию он отправлял в Азербайджан, а в 2013 году и сам переехал в Баку.

«В мае 2014 года ко мне подошел Садиг Сафаров и предложил выкупить весь привезенный мной товар. Я согласился и впредь всю древесину продавал ему», - сообщил потерпевший.

Их сотрудничество продлилось до декабря 2014 года. Зимой того же года из-за резкого падения курса рубля Адилов не смог поставить в полном объеме товар и у него перед компаньонами возникла задолженность в 92 тысячи долларов.

Тогда Адилов решает отправиться к Садигу Джафарову и его тестю Натику Гумбатову, чтобы они взяли на себя часть убытков из-за девальвации рубля. Но компаньоны неожиданно заявили, что все деньги, вложенные в этот бизнес, принадлежали генералу МНБ Акифу Човдарову и платить придется в любом случае. Через некоторое время эти 92 тысячи долларов возросли до 400 в той же валюте.

По словам Гадима Адилова, его неоднократно возили в здание МНБ, где под угрозой пыток требовали вернуть долг. Наконец в конце декабря 2014 года Натик Гумбатов предложил Адилову «мировое соглашение», в силу которого он должен был через нотариуса переоформить на них долг бизнесмена Ильхама Насибова. Надо сказать, Насибов действительно должен был Адилову 140 тысяч манатов.

Однако долг самого Адилова генералу тем не исчерпывался: он остался должен генералу и его людям еще 360 тысяч долларов. И нападки на Адилова возобновились. Ему заявили, что не смогли заставить Насибова дать им деньги, занятые у Адилова, да и плюс то, что он должен непосредственно эмэнбешникам. Затравленный бизнесмен срочно продает за 60 тысяч долларов свой дом в поселке Масазыр и передает деньги людям Акифа Човдарова.

Однако спустя несколько месяцев он узнает, что Ильхам Насибов полностью выплатил вымогателям деньги, которые он должен был ему. Возмущенный Адилов пытается пристыдить обидчиков, чтобы они вернули деньги, за что 23 июня его забирают из дома и вновь отвозят в МНБ.

«Мы поднялись на третий этаж в кабинет Човдарова, и он сразу набросился на меня и принялся бить кулаками. Потом вообще привязали к креслу, и генерал самолично стал избивать меня уже дубинкой. Я потерял сознание, а когда пришел в себя, то увидел спокойно сидевшего в кресле Човдарова. Сотрудник МНБ Салим Мамедов брызгал мне в лицо воду, чтобы я очнулся. Човдаров дал мне неделю на то, чтобы я принес ему 300 тысяч долларов и отдал машину Range Rover», - утверждал потерпевший.

7 сентября 2015 года у станции метро «Нариман Нариманов» Адилов передал сотруднику МНБ Салиму Мамедову 300 тысяч долларов.

После показаний потерпевшего его засыпали вопросами адвокаты обвиняемых. В ходе этого своеобразного допроса выяснилось, что в указанное время Салим Мамедов не мог быть у метро «Нариман Нариманов», так как именно тогда находился в здании МНБ. Адвокаты выявили еще несколько нестыковок в показаниях потерпевшего.

Кроме того, выяснилось, что 23 июня Гадим Адилов пробыл в МНБ всего около 30 минут. И то, что за это время его сначала избили до полусмерти, а потом привели в чувство, адвокаты считают нереальным.

Следующим выступал потерпевший Интизам Агакишиев. По его словам, он был учредителем компании «Мираж-85», оборот которой составлял 13 миллионов долларов.

«Мы долгое время присутствовали на рынке и спокойно работали. Затем моих сотрудников начали беспокоить сотрудник МНБ по имени Рашад. Выяснилось, что его сослуживцы хотели получать от нас долю. Потом я узнал, что Рашад Амирджанов является зятем Акифа Човдарова», - рассказал потерпевший.

Он утверждал, что с того времени сотрудники МНБ не давали работать его фирме, потребовав передать весь их товар компании İP Namazov.

В своем выступлении потерпевший заявил, что открыл компанию за счет банковского кредита, и теперь требует, чтобы Човдаров вернул его кредит банку.

На вопрос судьи, как он может требовать от генерала деньги, которых не давал, потерпевший заявил, что в банкротстве его компании виноваты только сотрудники МНБ.

«После вмешательства сотрудников МНБ наша фирма обанкротилась. Банк подал на нас в суд. Поэтому я прошу Човдарова хотя бы помочь мне», - пояснил потерпевший.

На этом судья Габиб Гасанов объявил заседание закрытым.