В Армении осудили вернувшегося из Азербайджана перебежчика Ходжаяна

Возвращенный Азербайджаном перебежчик Арсен Ходжаян приговорен к 9 годам лишения свободы. В Армении его признали виновным в убийстве несовершеннолетней девушки.

Как сообщает Новости-Армения, в последнем слове Арсен Ходжаян попросил прощения и сказал, что сожалеет о происшедшем.

Отметим, что А.Ходжаян пересек линию соприкосновения войск 7 марта 2014 года. Во время допроса он сказал, что, когда пас овец, случайно пересек линию соприкосновения.

10 апреля того же года при посредничестве Международного комитета Красного Креста он был возвращен в Армению.