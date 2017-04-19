Стену между США и Мексикой оценили в 66 миллиардов

Стоимость строительства стены на американо-мексиканской границе составит примерно $66,9 млрд. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе, составленном помощниками сенаторов-демократов из комитета Конгресса США по национальной безопасности и делам правительственных учреждений, который осуществляет надзор за этим проектом, передает ТАСС.

При $36,6 млн за милю (1,6 км) стоимость стены длиной в 1827 миль (2940 км) может превысить $66,9 млрд. Таким образом каждый мужчина, женщина и ребенок в США заплатят более $200 за строительство стены.