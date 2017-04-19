Подписаться на уведомления
 

Стену между США и Мексикой оценили в 66 миллиардов

 

Стоимость строительства стены на американо-мексиканской границе составит примерно $66,9 млрд. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе, составленном помощниками сенаторов-демократов из комитета Конгресса США по национальной безопасности и делам правительственных учреждений, который осуществляет надзор за этим проектом, передает ТАСС.

При $36,6 млн за милю (1,6 км) стоимость стены длиной в 1827 миль (2940 км) может превысить $66,9 млрд. Таким образом каждый мужчина, женщина и ребенок в США заплатят более $200 за строительство стены.

532 просмотров


Старости
США готовят политическую изоляцию России
США готовят политическую изоляцию России haqqin.az из Дамаска
Наша погода
Сегодня 18° / 11°
20 Апр 16° / 9°
21 Апр 18° / 12°
22 Апр 16° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8246 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

В Киеве «азербайджанский феномен» объяснили отсутствием конкуренции эксклюзив
Еще один кандидат в президенты Франции склонил голову перед армянами
Армяне пойдут на посольство Турции в Тбилиси эксклюзив
Спонсоры отказываются финансировать ЧМ-2018 в России
Центробанк сохранил курс маната без изменений
Обменники валюты возобновляют свою деятельность в Баку?
В Баку обсудили делимитацию границы между Азербайджаном и Грузией
Сильный ветер повалил 62-метровый флагшток в Масаллы фото
В Баку повесился парень
Стену между США и Мексикой оценили в 66 миллиардов
В Армении осудили вернувшегося из Азербайджана перебежчика Ходжаяна
Акиф Човдаров: «Он завозит в Азербайджан кокаин» haqqin.az из зала суда
Украинский депутат осудил попытки признать «геноцид армян»
Цены на нефть перешли к росту
Азербайджанским депутатам запретят принимать подарки
Захарова не исключила встречу Мамедъярова и Налбандяна
Минобороны России опровергает гибель солдат в Пальмире
Порошенко сравнил Россию с крокодилом
Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла
Медведев отказался комментировать обвинения Навального
В России уничтожены двое террористов из Центральной Азии видео
Московская овощебаза может стать спонсором чемпиона Азербайджана по футболу
Марин Ле Пен: «Карабах должен быть присоединен к Армении»
В Зимбабве разрешили расплачиваться за учебу козлами и баранами
В Греции разбился военный вертолет: есть погибшие
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться