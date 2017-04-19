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В Баку повесился парень

 

В Баку 28-летний парень совершил суицид. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в жилом массиве Атчылыг поселка Бина Хазарского района.

Проживавший здесь Гаджи Гаджиев (1989 г.р.) повесился.

Факт расследуется правоохранительными органами.

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