В Баку повесился парень

В Баку 28-летний парень совершил суицид. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в жилом массиве Атчылыг поселка Бина Хазарского района.
Проживавший здесь Гаджи Гаджиев (1989 г.р.) повесился.
Факт расследуется правоохранительными органами.
В Баку 28-летний парень совершил суицид. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в жилом массиве Атчылыг поселка Бина Хазарского района.
Проживавший здесь Гаджи Гаджиев (1989 г.р.) повесился.
Факт расследуется правоохранительными органами.
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