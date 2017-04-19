В Баку обсудили делимитацию границы между Азербайджаном и Грузией

В Баку состоялись очередные консультации по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией. Переговоры прошли под руководством заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Грузии Халафом Халафовым и Давидом Дондуа.

Во встрече также участвовали представители министерств иностранных дел обеих стран, эксперты из соответствующих государственных органов Азербайджана.

Были рассмотрены вопросы прохождения линии государственной границы, также состоялся обмен мнениями по определенным документам для последующего их рассмотрения в рамках комиссий.

По итогам проведенных консультаций стороны договорились продолжить обсуждения по несогласованным участкам и принятию необходимых мер для проведения очередного заседания комиссии в Тбилиси, сроки которого будут согласованы по дипломатическим каналам.

Граница между Азербайджаном и Грузией составляет 480 километров. Государственными комиссиями двух стран согласована большая часть линии. Стороны намерены завершить работы по делимитации границы в этом году.