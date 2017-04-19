Обменники валюты возобновляют свою деятельность в Баку?

Президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев считает возобновление по инициативе депутатов парламента деятельности пунктов обмена валюты своевременным.

В беседе с haqqin.az известный финансист отметил, что пункты обмена валют существуют во всем мире, и сегодня нет препятствий, чтобы они вновь функционировали в нашей стране.

Несомненно, это положительно скажется на развитии туризма, ставшего в последние годы приоритетным направлением экономики Азербайджана. Приостановка их деятельности создавала для туристов, желающих обменять валюту, определенные проблемы, которых теперь можно будет избежать, уверен З.Нуриев.

Как известно, в свое время одной из причин ликвидации обменников стало манипулирование их владельцами курсом валют. Подобные попытки возможны и сегодня, не отрицает президент банковской ассоциации, однако он предупреждает, что теперь за деятельностью обменников будет осуществляться строгий контроль. Более того, во избежание подобного негативного влияния в ближайшее время в закон «О валютном регулировании» будут внесены поправки, жестко регламентирующие работу пунктов обмена валют.