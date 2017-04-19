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Армяне пойдут на посольство Турции в Тбилиси эксклюзив

Автор: Грузинское бюро haqqin.az 

Армянская община Грузии планирует провести 23 и 24 апреля демонстрации перед посольством Турции в Тбилиси по случаю 102-й годовщины «геноцида армян». Как передает haqqin.az, армянская община Грузии выступила с заявлением, в котором выражается надежда, что «Грузия не станет единственной страной в мире, где армянам будет запрещено проводить публичные собрания по случаю «геноцида 1915 года» (кавычки наши  haqqin.az).

В то же время авторы заявления прибегают фактически к шантажу, упоминая «устойчивость добрососедских и дружественных отношений» с Ереваном.

В подобных случаях грузинское правительство стремится максимально смягчить политические последствия выпадов на своей территории представителей одной соседней страны против другой. Обычно тбилисская мэрия утверждает маршрут шествия армян вне центра Тбилиси и на приличном расстоянии от турецкого посольства. Но в этом году община однозначно решила пикетировать посольство Турции.

«Акции армян в Грузии не вызывают осложнений между Тбилиси и Анкарой,  сказал haqqin.az грузинский политолог Мамука Арешидзе.  Турецкое правительство относится к подобным акциям так же, как если бы они прошли в Берлине, Вашингтоне или каком-нибудь другом государстве, с которым у Турции хорошие отношения.

Общеизвестно, что Турция является важным экономическим партнером Грузии. В то же время в Грузии большая армянская община. Возможно, общине будет предложено провести собрание в закрытом помещении. Даже если армяне проведут акцию, она не будет многочисленной и каких-то эксцессов в отношениях с Анкарой не вызовет».

Вообще грузинское правительство старается не ограничивать нацменьшинствам свободу собраний.

«Так, в Тбилиси проводят акции черкесы в связи с депортацией во время Российской империи, азербайджанцы проводят акции в память Ходжалы и т.д.», — сказал грузинский политолог.

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