Подписаться на уведомления
 

Еще один кандидат в президенты Франции склонил голову перед армянами

Автор: Отдел информации 

Журнал армян Франции Nouvelles d'Arménie продолжил серию интервью с кандидатами в президенты в Франции, интересуясь их отношением к нагорно-карабахскому конфликту и «геноциду армян».

В интервью журналу кандидат в президенты Франции, лидер движения «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Франция «чтит память геноцида армян каждый год 24 апреля, память трагедии, которую пережил братский французам народ».

«Как президент я, естественно, отдам дань памяти армянскому народу от имени Франции. Этот особый для всех армян день станет национальным днем памяти трагедии»,  заявил он.

Отвечая на вопрос о его позиции по карабахскому конфликту, кандидат отметил, что Франция полностью вовлечена в Минский процесс.

«Мы должны продолжать переговоры по мирному урегулированию и должны прийти к соглашению между всеми сторонами, начиная с соглашения между Арменией и Азербайджаном. Это сложный процесс, но единственный, который даст гарантию мира между вашей страной и Азербайджаном»,  заявил он.

Напомним, до этого Nouvelles d'Arménie опубликовал интервью с другим кандидатом в президенты Франции Франсуа Фийоном, который, отвечая на вопрос об апрельской войне, обвинил Азербайджан в «попытке силового захвата Нагорного Карабаха». Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен и вовсе заявила о необходимости присоединения Нагорного Карабаха к Армении.

592 просмотров


Старости
США готовят политическую изоляцию России
США готовят политическую изоляцию России haqqin.az из Дамаска
Наша погода
Сегодня 18° / 11°
20 Апр 16° / 9°
21 Апр 18° / 12°
22 Апр 16° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8246 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

В Киеве «азербайджанский феномен» объяснили отсутствием конкуренции эксклюзив
Еще один кандидат в президенты Франции склонил голову перед армянами
Армяне пойдут на посольство Турции в Тбилиси эксклюзив
Спонсоры отказываются финансировать ЧМ-2018 в России
Центробанк сохранил курс маната без изменений
Обменники валюты возобновляют свою деятельность в Баку?
В Баку обсудили делимитацию границы между Азербайджаном и Грузией
Сильный ветер повалил 62-метровый флагшток в Масаллы фото
В Баку повесился парень
Стену между США и Мексикой оценили в 66 миллиардов
В Армении осудили вернувшегося из Азербайджана перебежчика Ходжаяна
Акиф Човдаров: «Он завозит в Азербайджан кокаин» haqqin.az из зала суда
Украинский депутат осудил попытки признать «геноцид армян»
Цены на нефть перешли к росту
Азербайджанским депутатам запретят принимать подарки
Захарова не исключила встречу Мамедъярова и Налбандяна
Минобороны России опровергает гибель солдат в Пальмире
Порошенко сравнил Россию с крокодилом
Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла
Медведев отказался комментировать обвинения Навального
В России уничтожены двое террористов из Центральной Азии видео
Московская овощебаза может стать спонсором чемпиона Азербайджана по футболу
Марин Ле Пен: «Карабах должен быть присоединен к Армении»
В Зимбабве разрешили расплачиваться за учебу козлами и баранами
В Греции разбился военный вертолет: есть погибшие
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться