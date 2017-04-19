Еще один кандидат в президенты Франции склонил голову перед армянами

Журнал армян Франции Nouvelles d'Arménie продолжил серию интервью с кандидатами в президенты в Франции, интересуясь их отношением к нагорно-карабахскому конфликту и «геноциду армян».

В интервью журналу кандидат в президенты Франции, лидер движения «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Франция «чтит память геноцида армян каждый год 24 апреля, память трагедии, которую пережил братский французам народ».

«Как президент я, естественно, отдам дань памяти армянскому народу от имени Франции. Этот особый для всех армян день станет национальным днем памяти трагедии», — заявил он.

Отвечая на вопрос о его позиции по карабахскому конфликту, кандидат отметил, что Франция полностью вовлечена в Минский процесс.

«Мы должны продолжать переговоры по мирному урегулированию и должны прийти к соглашению между всеми сторонами, начиная с соглашения между Арменией и Азербайджаном. Это сложный процесс, но единственный, который даст гарантию мира между вашей страной и Азербайджаном», — заявил он.

Напомним, до этого Nouvelles d'Arménie опубликовал интервью с другим кандидатом в президенты Франции Франсуа Фийоном, который, отвечая на вопрос об апрельской войне, обвинил Азербайджан в «попытке силового захвата Нагорного Карабаха». Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен и вовсе заявила о необходимости присоединения Нагорного Карабаха к Армении.