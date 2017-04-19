«Торговые войны между Россией и Турцией привели к падению цен на овощи в Украине». Об этом haqqin.az заявил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко. Напомним, на этой неделе стало известно, что торговая война с Анкарой стоила Москве около 1,5 млрд долларов, а российские потребители лишились возможности приобретать дешевые турецкие овощи. Такой вывод содержится в мониторинге экономической ситуации, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ).

Эксперты отметили, что Турция смогла переориентировать экспортные потоки в том числе в те страны, которые имеют с Россией особые торговые режимы. Так, поставки в Беларусь выросли более чем в семь раз, в Казахстан – в 12,2 раза, в Азербайджан – в 54,1 раза. Странно, что несмотря на такой серьезный рост поставок турецкой продукции в Азербайджан, цены на те же помидоры и огурцы у нас в стране не падают.

Директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, объяснил в беседе с haqqin.az «азербайджанский феномен». Для начала Дорошенко подчеркнул, что в нынешней торговой войне между Турцией и России нет однозначных победителей и проигравших. Обе страны бьют по самым больным точкам. Для Турции это туризм, для России – продукты питания.

«Однако потребители в таких странах, как например, Украина, естественно, выиграли. Дело в том, что в страну устремились дешевые товары. А вот украинские производители не очень выигрывают: в этом году у нас невысокая цена на томаты и огурцы. Наши тепличники открыли сезон только с марта, но и при этом не смогли получить высокую цену на свою продукцию. Турецкие овощи перебили цены. И сейчас за счет конкурентов стоимость помидоров и огурцов оказалась достаточно взвешенной. В прошлые годы цена на тепличную продукцию была значительно выше. Повторюсь, мы как потребители выиграли. А вот экономика недополучила налоги», - подчеркнул Дорошенко.

Азербайджанские потребители не замечают удешевление, хотя те же самые турецкие помидоры наверняка также попадают в страну. Наоборот цены только растут. «Тут все просто, рассказывает эксперт. - И в Украине тоже бывает, когда товаров много, а цена не падает. На ценообразование прежде всего влияет конкуренция, которой не хватает в Азербайджане. Впрочем, ее или нет, или недостаточно во всех постсоветских странах. Стоимость товаров начинает падать в тех сферах, где производители и ритейл, оптовики между собой конкурируют. Там, где конкуренции нет - цена либо стабильная, либо она растет», - говорит Дорошенко.

Эксперт привел другой украинский пример. «Например, Украину называют житницей, и это действительно так. Но никаких преференций внутри страны из-за того, что мы много производим, не получаем. Цена на большинство продуктов питания у нас сейчас практически равна европейской. Стоимость тех продуктов, которые мы в огромном количестве экспортируем, внутри Украины выше, чем даже в Польше. Это означает, что у нас нет внутренней конкуренции. Точно такая же проблема есть и в Азербайджане. Контроль за товаропотоками позволяет держать высокие цены. Это вопрос монополий, картельных сговоров, отсутствия свободной конкуренции», - подчеркивает украинский эксперт.

В конце беседы эксперт коснулся азербайджано-украинских торговых отношений Азербайджана и Украины. По его словам, товарооборот крайне ограниченный, но он выгоден Украине, поскольку наша страна значительно больше экспортирует в Азербайджан, чем импортирует из него. «Кроме того, и структура экспорта выгодна Украине. Мы поставляем продукцию с высокой степенью переработки и добавленной стоимости».