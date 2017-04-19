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Максим Шевченко: «Странно, когда на российском ТВ ислам обсуждают три армянина и ни одного мусульманина»

 

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналист и правозащитник Максим Шевченко выразил свое недовольство тем, как сегодня в России относятся к мусульманам и как в российских СМИ освещается исламский вопрос.

«Идет антиисламская пропаганда даже в официальных СМИ, — заявил Шевченко в интервью «Правде». — У нас на телевидении отсутствуют мусульмане-эксперты при наличии почти 30 миллионов мусульман. Кроме Руслана Курбанова, никто не появляется на главных каналах. Мусульман больше нет, их не показывают. Это при наличии Татарстана, Башкирии, Кавказа — огромной диаспоры. Их просто блокируют.

Я с большой симпатией и уважением отношусь к армянскому народу. Но когда в студии мы обсуждаем исламский вопрос и у нас сидят три армянина и ни одного мусульманина, то возникает просто странное ощущение. Причем я знаю массу людей в Дагестане или Ингушетии — современных, очень умных, высокообразованных экспертов, ученых, разбирающихся в деталях исламского мира, да и не только исламского. Алишер Усманов является мусульманином и владеет «Коммерсантом» и другими холдингами».

Максим Шевченко считает, что уровень исламофобии в России достаточно высок, и он вырос не в связи с последними терактами.

«Я считаю, что уровень исламофобии в России и без того недопустимо высокий. Этот уровень не соответствует интересам и целям российского государства и общества. Мусульмане, подавляющая часть мусульман — это не приезжие в нашей стране, а коренные жители. В Москве мусульмане жили с момента ее основания. Волжская Булгария приняла ислам на 100 лет раньше, чем Киев принял христианство. Стало быть, мусульмане жили здесь, еще когда тут правили язычники, викинги в Новгороде.

В скандинавских и русских захоронениях под Смоленском находят арабские и исламские монеты. Люди тюркского происхождения, то есть мусульмане, имеют точно такое же право на Москву, как и христиане.

Мы — союз двух великих религий и братство разных народов. И те, кто пытается посеять ненависть к исламу или христианству, а также к иудаизму, потому что хазары тоже стояли у основания этого цивилизационного пространства, конечно, очень сильно пытаются разобщить нас и разрушить Россию».

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