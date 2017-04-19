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Назарбаев хочет запретить женщинам носить черную одежду

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости запретить облачаться во все черное в нетраурное время, поскольку все больше женщин в стране «полностью покрывают себя черными одеяниями», сообщила в среду пресс-служба главы республики. При этом он добавил, что мусульманин отличается не одеждой, а верой.

«В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Казахи надевают черную одежду в траурное время», — заявил Назарбаев на встрече с представителями духовного управления мусульман республики.

Глава государства также отметил важность религиозной грамотности среди населения и патриотического воспитания в деятельности имамов. По словам Назарбаева, истинный мусульманин отличается не одеждой, а своей верой.

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