Почему в Азербайджане отказываются от наличных денег?

С начала года (январь-февраль) объем безналичных операций в Азербайджане вырос в годовом исчислении на 43,6%, или 51 млн манатов. Общая сумма операций посредством ATM и POS-терминалов составила 168 млн манатов. Процентный показатель роста является достаточно внушительным. Причину этого депутат Вахид Ахмедов видит в принятии в Азербайджане закона «О безналичных расчетах».

«Вопросы, связанные с безналичным расчетом, очень внимательно изучаются в Азербайджане. Мы неоднократно поднимали вопрос преобладания наличных расчетов в стране. До 70-75% всех операций проходили с помощью наличных расчетов», — сказал haqqin.az Вахид Ахмедов.

По его словам, учитывая все это, в конце декабря 2016 года был принят закон «О безналичных расчетах», в котором обозначены меры, касающиеся уменьшения количества наличных расчетов.

«Так, например, наличные расчеты разрешаются на сумму до 30 тыс. манатов в месяц. Конечно, существуют некоторые проблемы, но в скором времени они будут решены. В связи с принятым законом и введенными запретами объем безналичных операций уже начинает увеличиваться», — сказал Вахид Ахмедов.

Парламентарий также добавил, что увеличение потока туристов в Азербайджан тоже влияет на объем безналичных операций, однако основной причиной роста все же являются предпринятые в стране меры.