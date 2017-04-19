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Почему в Азербайджане отказываются от наличных денег?

Автор: Записала Жаля Мамедова, собкор 

С начала года (январь-февраль) объем безналичных операций в Азербайджане вырос в годовом исчислении на 43,6%, или 51 млн манатов. Общая сумма операций посредством ATM и POS-терминалов составила 168 млн манатов. Процентный показатель роста является достаточно внушительным. Причину этого депутат Вахид Ахмедов видит в принятии в Азербайджане закона «О безналичных расчетах».

«Вопросы, связанные с безналичным расчетом, очень внимательно изучаются в Азербайджане. Мы неоднократно поднимали вопрос преобладания наличных расчетов в стране. До 70-75% всех операций проходили с помощью наличных расчетов»,  сказал haqqin.az Вахид Ахмедов.

По его словам, учитывая все это, в конце декабря 2016 года был принят закон «О безналичных расчетах», в котором обозначены меры, касающиеся уменьшения количества наличных расчетов.

«Так, например, наличные расчеты разрешаются на сумму до 30 тыс. манатов в месяц. Конечно, существуют некоторые проблемы, но в скором времени они будут решены. В связи с принятым законом и введенными запретами объем безналичных операций уже начинает увеличиваться»,  сказал Вахид Ахмедов.

Парламентарий также добавил, что увеличение потока туристов в Азербайджан тоже влияет на объем безналичных операций, однако основной причиной роста все же являются предпринятые в стране меры.

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