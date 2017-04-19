На автомагистрали Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого семь человек получили травмы.
Как сообщает АПА, авария зарегистрирована на территории села Мюсюслю Уджарского района.
Водитель микроавтобуса марки Mercedes Vita потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало на обочину дороги и перевернулось.
В результате аварии семь человек пострадали — две женщины и пять мужчин. Они были госпитализированы в Уджарскую центральную районную больницу.
Ведется расследование.