Дело о пожаре в Бинагади вернули в суд

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось предварительное слушание по апелляционной жалобе лиц, обвиняемых в связи с пожаром в жилом доме в Бинагадинском районе.

Как стало известно haqqin.az, на процессе под председательством судьи Ильгара Мургузова адвокаты обвиняемых, выступив с ходатайством, в котором указали, что в протоколах заседаний суда отсутствуют некоторые подписи, попросили вернуть дело в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Суд удовлетворил ходатайство, и дело было возвращено в суд первой инстанции.

Напомним, приговором суда обвиняемый, учредитель компаний ООО Global Construction и ООО Global Stone Мирюсиф Махмудов приговорен к 8 годам лишения свободы, а также лишен права занимать руководящие должности в течение трех лет.

Других обвиняемых: Угура Баширова приговорили к 5 годам, Газанфара Новрузова и Адалята Раджабова — к 4 годам, Низами Оруджева – к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Обвиняемых Агаджавада Мамедова и Акифа Алибекова суд приговорил к условному наказанию.