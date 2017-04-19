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Лавров заговорил о воссоединении Армении с Россией обновлено

Автор: Отдел информации 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня завершил переговоры с «президентом Абхазии» Раулем Хаджимбой. Основными темами переговоров стали безопасность непризнанной республики и транзит российских товаров через ее территорию в Армению по железной дороге, пишет издание «Коммерсант».

Переговоры Сергея Лаврова с Раулем Хаджимбой касались непосредственно защиты Абхазии от внешних угроз, в первую очередь — от Грузии.

«Мы убеждены, что вполне реально в обозримом будущем заключить юридически обязывающий документ о неприменении силы между Грузией и Абхазией»,— заявил сегодня Лавров, добавив, что «это будет важным сигналом для всего кавказского региона, учитывая его историю».

При этом от решения Тбилиси зависит еще один важный вопрос — будут ли российские товары пропускаться по железной дороге транзитом через Абхазию и Грузию в Армению.

Поэтому отвечая на вопрос по этой теме, господин Лавров упомянул, что именно Армения больше всех хотела бы, чтобы железнодорожное сообщение было восстановлено.

«Мы этот вопрос затрагивали,— сказал журналистам Сергей Лавров.— Российская сторона не имеет никаких проблем с тем, чтобы транзит возобновился. Есть даже правовая основа для того, чтобы это произошло. Она может опираться на те договоренности, которые были достигнуты между Российской Федерацией и Всемирной торговой организацией в 2011 году».

Не возражает против транзита и Рауль Хаджимба, поэтому, добавил Сергей Лавров, «это зависит уже не от нас, а от других стран, куда транзит может следовать». 

Напомним, что после прихода к власти в Грузии коалиции «Грузинская мечта», были проведены несколько консультаций о восстановлении железной дороги через Абхазию и Грузию в Армению. Россия даже направила в Абхазию железнодорожные войска. Все это вызвало определенную озабоченность в Баку. Однако затем этот вопрос выпал из повестки дня.

Другой коридор, который дал бы возможность выхода Армении к Персидскому заливу, обсуждал сегодня в Тбилиси глава МИД Ирана М.Д.Зариф. Он на пресс-конференции со своим грузинским коллегой сказал, что есть предложение о создании транспортного коридора, который бы связал Персидский залив и Черное море. По словам иранского министра, для реализации этого проекта необходимо сотрудничество между Ираном, Арменией, Грузией и Азербайджаном.

Однако грузинские и армянские эксперты считают, что осуществление этого проекта невозможно. Возможно создание лишь двух транспортных коридоров: Иран – Армения – Грузия и Иран - Азербайджан – Грузия.

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