В здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание по делу второй группы начальников управлений ныне упраздненного МНБ: генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Заседание суда, прошедшее 18 апреля, началось с рассмотрения ходатайства адвокатов обвиняемого Физули Алиева. Защитники настаивали на приобщении к делу документов, которые были изъяты при обыске кабинета их подзащитного. Гособвинитель заявил, что в уголовном деле достаточно документов и попросил судью отклонить ходатайство. Судья пока ходатайство отложил, пообещав вернуться к нему после рассмотрения следственных материалов.

Затем начались выступления свидетелей и потерпевших.

Свидетель Афет Алиева, бывший бухгалтер ООО Araz-Plast, сообщила, что в мае 2015 года в офис вошла, как потом выяснилось, группа сотрудников МНБ, которых сопровождал глава их компании Эльман Мурадов.

Напомним, что сам Эльман Мурадов, являющийся на этом процессе потерпевшим, на прошлом заседании уточнил, что является учредителем компаний Araz-Plast и действующей в Турции Elbor и что был два года назад был незаконно задержан сотрудниками МНБ и обвинен в сотрудничестве с Арменией.

Среди обвиняемых А.Алиева узнала одного из тех, кто приходил в тот злополучный день в их офис. Она твердо указала на Натика Алиева, пояснив, что узнала его по голубым глазам. Именно он, вспоминала свидетель, вел себя наиболее агрессивно и несколько раз оскорбил их шефа.

А.Алиева уточнила, что к тому времени она работала в компании Araz-Plast всего три года, однако знакома с Э.Мурадовым была с 1996 года. Адвокаты обвиняемых никак не отреагировали на этот нюанс.

Зато позже, задав А.Алиевой несколько вопросов, защитники, оперируя материалами дела, заявили, что их подзащитные никак не могли взять в указанный день из сейфа компании 80 тысяч манатов, как это утверждает потерпевший.

Однако другой свидетель по этому эпизоду - складчик компании Araz-Plast Кенуль Агаева подтвердила показания А.Алиевой и также отметила, что узнает Натика Алиева по приметным голубым глазам. Свидетель даже вспомнила такую странную подробность: когда Натик Алиев поднялся на второй этаж их офиса, там раздался звук бьющейся посуды. Как потом оказалось, разбился стакан, но кто именно его разбил, К.Алиева не знала.

Свидетель Эльдар Мамедов сообщил, что работал менеджером в компании Araz-Plast. При обыске в их компании он присутствовал и со всей ответственностью заявляет, что сотрудники МНБ забрали тогда всю документацию компании и компьютеры. Однако ответить адвокатом, было ли в дальнейшем возвращено изъятое, свидетель не смог.

Попросив слова, обвиняемый Натик Алиев заявил, что в апреле 2015 года ему позвонил знакомый по имени Ялчин, который попросил дать разрешение на электропроводку от ЛЭП в цех Мурадова.

«Но я узнал, что Антитеррористическоий центр осуществляет проверку, касающуюся и Эльмана Мурадова, и отказал своему знакомому», - уточнил обвиняемый.

«Через несколько дней руководство распорядилось вызвать Эльмана Мурадова в министерство. Я встретил его на нашем КПП и сопроводил к начальству. В тот же день Физули Алиев на основании решения суда поручил мне в присутствии понятых провести обыск в офисе-магазине и производственном цеху компании Araz-Plast. После обыска я составил протокол и вернулся в министерство, а что было в дальнейшем с Мурадовым, не знаю.

Что же касается 80 тысяч манатов, якобы изъятых нами из сейфа офиса компании, то это неправда. Там не было никаких денег, и мы, естественно, ничего взять не могли», - настаивал обвиняемый.

Затем были заслушаны показания по этому эпизоду обвиняемого Заура Мамедова.

«Я принимал участие в обыске, который состоялся в мае 2015 года в офисе компании Araz-Plast. Нам поручили выяснить связи Эльмана Мурадова с гражданами Армении. Некоторые документы в офисе свидетельствовали об этом, и мы их изъяли, что, само собой, было запротоколировано.

Эльман Мурадов сейчас утверждает, что я был вооружен. Это наглая ложь. За 12 лет моей службы в МНБ, за исключением короткого периода в 2012 году, у меня никогда не было оружия, что подтверждается документами. Однако следователи отказались приобщить эти справки к моему делу», - уврял З.Мамедов.

Затем суд рассмотрел эпизод по заявлению президента фирмы Metak Алика Керимова и его сына – директора этой компании Айдына Керимова. По этому эпизоду дал показания в качестве свидетеля Акиф Алиев, который проходит обвиняемым по делу Акифа Човдарова и его подручных.

Участники заседания в очередной раз выслушали, как свидетелю Акифу Алиеву в октябре 2015 года позвонил из России Алик Керимов и сказал, что пропал его сын Айдын, попросив помочь в его поисках. Однако вскоре А.Керимов перезвонил, сообщив, что его сына задержали сотрудники МНБ. Акиф Алиев, в свою очередь, разузнал, что это дело рассматривают в управлении, и он на его ход повлиять неспособен.

«Мне намекнули, чтобы я держался от этого дела подальше», - честно признался свидетель.

По этому же эпизоду свидетельские показания дали сотрудники МНБ Самир Наджафов, Джавид Гурбанов и Теймур Новрузлу. Все трое подтвердили задержание директора Metak Айдына Керимова. По словам свидетелей, исполняя распоряжение начальства, они на двух автомобилях отправились в поселок Нардаран. Как потом оказалось, Айдын Керимов со своей семьей ехал им навстречу. Согласно инструкциям, сотрудники МНБ не стали задерживать А.Керимова в присутствии его семьи и просто проследовали за его автомобилем. Дождавшись, когда А.Керимов останется в машине один, они задержали его на Дарнагюльском шоссе.

Свидетели показали, что доставили задержанного в МНБ, но о дальнейшей его судьбе ничего не знали.

Затем дал показания свидетель Рауф Исмаилов, работавший в Metak кассиром. Свидетель заявил, что даже из имеющихся у них документов явствует, что 16 октября 2015 года президент компании Алик Керимов взял из кассы 50 тысяч манатов, чтобы заплатить их сотрудникам МНБ.

Уцепившись за эту фразу, адвокаты тут же уличили свидетеля в неточности, отметив, что потерпевшие как день передачи в МНБ денег называют дату 14 октября. Но свидетель Исмаилов настаивал, что по кассовым документам из кассы были выданы именно 16-го.

Другой свидетель по данному эпизоду, Кямран Исламов, уточнил, что работает складчиком в одной из компаний. По его словам, 16-17 октября он принял на склад строительные материалы от компании Metak, которые доставили две грузовые машины. Стройматериалы он принял, однажды никаких других деталей дела он не знает, утверждал свидетель.

Также участвующий в суде в качестве свидетеля Вели Джафаров тоже показал, что по просьбе Физули Алиева принял на склад две машины стройматериалов. По словам этого свидетеля, все это предназначалось для строительства дачи брата Физули Алиева Эльшана в поселке Новханы. Свидетель уверял, что все стройматериалы до сих находятся на складе.

Напомним, что потерпевший Алик Керимов утверждал в своих показаниях. Что передал Физули Алиеву стройматериалы на сумму 35 тысяч манатов.

Попросивший слова обвиняемый Физули Алиев заявил, что расскажет по эпизоду с владельцем компаний Araz-Plast и Elbor Мурадовым, как все было на самом деле.

«Для меня это очень принципиально, и я сегодня до последней запятой и точки расскажу все по этому эпизоду.

Технические структуры МНБ обнаружили, что на турецкий номер абонента, находящегося в Азербайджане, постоянно поступают звонки с номера одного из мобильных операторов Армении. Проверка выявила, что турецкий номер принадлежит гражданину Азербайджана - директору компании Araz-Plast Эльману Мурадову. Нам стало известно, что, пользуясь условными обозначениями, Эльман Мурадов в разговорах с армянином обсуждает бизнес-связи.

Особо хочу отметить, что брат Эльмана Мурадова - Эльяр работает на руководящей должности в ОАО «Азербайджанские железные дороги» и является одним из тех, кто сопровождает поезд главы государства в его поездках (Отметим, что Эльяр Мурадов является компаньоном экс-министра транспорта Зии Мамедова). Другими словами, человек, чей брат связан с армянами, занимает стратегическую должность.

1 мая 2015 года я лично говорил на эту тему с начальником Управления Генпрокуратуры Эльшаном Аббасовым и заместителем генпрокурора Рустамом Усубовым и попросил их оказать нам необходимую помощь.

В решении суда указано, что Эльман Мурадов на территории третей страны встречался с армянами и установил с ними деловые отношения. Помимо этого было установлено, что Э. Мурадов через территорию Армении и Грузии поставлял в Армению товары, естественно, имея с этого прибыль. А сейчас он здесь приводит смешные аргументы, заявляя, что зарабатывает для нас армянские деньги и не видит в этом ничего плохого.

Однако в министерстве Мурадов отрицал свои деловые связи с армянами. В какой-то момент на нас начали оказывать давление. Эльман Мурадов при содействии своего брата дал одному человеку, имя которого я называть не хочу, взятку в размере 100 тысяч манатов и добился закрытия этого дела. Того, кто взял эту взятку, все присутствующие здесь знают, но имени его озвучивать не стану. Следователю я его назвал, предложив арестовать этого человека. Следователь настаивал, чтобы я вообще забыл это имя.

Сложность дела заключалась еще и в том, что невозможно возбудить уголовное дело на фирму, зарегистрированную в Турции и реализующую свой товар в Армении.

Однако мы направили материалы своего расследования в Минналогов, чтобы его специалисты выяснили, как азербайджанские товары попадают в Армению. А сегодня следствие на основании заявления этого человека обвиняет нас», - возмущался обвиняемый Физули Алиев.

Судья Габиб Гасанов объявил, что очередное заседание суда состоится 20 апреля.