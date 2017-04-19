В России отменили дисквалификацию армянского бойца, поднявшего флаг «НКР»

Компания Fight Nights Global подписала новый контракт с российским бойцом армянского происхождения Вартаном Асатряном, с которым прервала сотрудничество в феврале.

Контракт с Асатряном был расторгнут из-за того, что 23 февраля в подмосковных Химках он поднял флаг непризнанной «Нагорно-Карабахской Республики» после победы над азербайджанцем Эльнаром Ибрагимовым, а также вышел на ринг в шортах с изображением знамени сепаратистов. По сути, увольнение в данном случае означало дисквалификацию спортсмена, уже не в первый раз использовавшего ринг для рекламы непризнанного режима.

«Вартану Асатряну официально направлено уведомление о расторжении контракта, - говорилось в февральском заявлении Fight Nights Global. - Причиной увольнения бойца стало нарушение этических норм, которое выразилось в использовании экипировки с символикой политического содержания. В контрактах бойцов существуют пункты, посвященные данному вопросу и требующие обязательного соблюдения».

«Любые проявления неуважения к представителям других народов недопустимы! – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев. - Все спортсмены, позволяющие себе высказывания или действия, носящие политический характер и оскорбляющие чувства людей, должны понести наказание. Все подобные случаи будут подробно разбираться экспертной комиссией».

Однако теперь Fight Nights Global объявила о возобновлении отношений с Асатряном.

«Компания Fight Nights Global и боец наилегчайшего веса (56,7 кг) Вартан Асатрян достигли принципиального соглашения о продолжении сотрудничества, - говорится в новом заявлении организации. - Напомним, в конце февраля краснодарский спортсмен был уволен по причине нарушения этического регламента по окончании поединка на турнире Fight Nights Global 59 в Химках.

В связи со сложившейся ситуацией руководство компании приняло решение создать регламент для выступающих в промоушене бойцов в части использования спортивной экипировки и флагов, с которыми спортсмены выходят на поединок, а также нравственно-этического поведения в период подготовки и выступлений. Начиная с ближайшего турнира (21 апреля, Fight Nights Global 63, Владивосток) любой спортсмен, нарушивший данный регламент, будет подвержен существенным санкциям вплоть до отстранения от выступлений в организации Fight Nights Global. Спорт должен оставаться вне политики!».

Таким образом, организация, хоть и простила Асатряна, сделала армянину и всем ему подобным последнее предупреждение – никаких флагов непризнанных режимов и никаких политических лозунгов!