ЦИК Турции отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдума

Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции отклонила запрос турецкой оппозиции об аннулировании результатов состоявшегося в воскресенье референдума о внесении поправок в конституцию страны. Об этом сообщила в среду газета Hurriyet Daily News, передает ТАСС.

По ее данным, лишь один член комиссии поддержал инициативу оппозиции, 10 членов ЦИК высказались против.

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. За пакет поправок высказались 51,3% граждан, явка составила 86%.

Во вторник турецкая оппозиция в составе Народно-республиканской партии, Партии демократии народов и Партии отечества официально передала в ЦИК запрос об аннулировании итогов референдума. Свое требование партии обосновали тем, что при подсчете результатов учитывались бюллетени, на которых не были проставлены необходимые печати.