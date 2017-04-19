Французский художник-акционист Абраам Пуаншеваль провел три недели, высиживая куриное яйцо, и смог высидеть цыпленка, передает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, цыпленок появился на свет во вторник. Ранее сообщалось, что перформанс продлится 3-4 недели, пока из яиц не вылупятся цыплята. Как отмечает телеканал, цыплята будут оставаться в витрине художника по 72 часа, после чего их отправят на ферму отца Пуаншеваля.

В конце марта сообщалось, что Пуаншеваль приступил к высиживанию куриных яиц в специальной застекленной витрине Парижского музея современного искусства. Процесс высиживания предусматривает лишь один получасовой перерыв каждые 24 часа. При этом для художника разработана специальная диета с высоким содержанием имбиря, что позволит поддерживать необходимый температурный режим – как минимум в 37 градусов по Цельсию, отмечает агентство. Художник также сконструировал специальный "столик для высиживания", чтобы предотвратить случайные повреждения яиц весом своего тела.

"Это было очень тяжело для него, намного сложнее, чем когда он находился в каменной глыбе весом 12 тонн", — сообщил представитель музея.

Акционизм – форма современного искусства, берущая начало в выступлениях дадаистов и абстракционистов, где художник с помощью действия сам становится субъектом или объектом произведения. Иногда целью акции может служить не само произведение, а художественное высказывание, зачастую имеющее политический, социальный или культурный контекст.