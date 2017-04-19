Взрыв в Лондоне: есть раненые

В жилом районе Финсбери-Парк на севере Лондона прогремел взрыв, возможно, спровоцированный пожаром, сообщили в среду местные СМИ, передает Интерфакс.
"Полицию вызвали на место происшествия около 11:50 утра", - сообщил представитель лондонской полиции.
Согласно данным лондонской службы скорой помощи, три человека получили ранения, при этом представитель правоохранительных служб сообщил, что в результате взрыва ранения получил сотрудник полиции.
На месте происшествия работают пожарные, из дома, в котором прогремел взрыв, проводится эвакуация.