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Взрыв в Лондоне: есть раненые

 

В жилом районе Финсбери-Парк на севере Лондона прогремел взрыв, возможно, спровоцированный пожаром, сообщили в среду местные СМИ, передает Интерфакс.

"Полицию вызвали на место происшествия около 11:50 утра", - сообщил представитель лондонской полиции.

Согласно данным лондонской службы скорой помощи, три человека получили ранения, при этом представитель правоохранительных служб сообщил, что в результате взрыва ранения получил сотрудник полиции.

На месте происшествия работают пожарные, из дома, в котором прогремел взрыв, проводится эвакуация.

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