Российские бомбардировщики облетели Аляску

Пара российских бомбардировщиков Ту-95 вновь совершила полет у побережья Аляски, на этот раз американские ВВС не поднимали истребители на перехват, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в оборонном ведомстве США.

"Российские бомбардировщики возвращаются на Аляску вторую ночь подряд. Два Ту-95 прошли в 36 морских милях (67 километрах) от материковой части Аляски", — сообщил в Twitter продюсер телеканала Лукас Томлинсон, специализирующийся на освещении работы Пентагона и Госдепартамента.

По его словам, полет состоялся во вторник ночью. Данные Томлисона подтвердил телеканал CNN, также не указывая источник информации.

По информации СМИ, "ВС США приняли решение в этот раз не поднимать истребители на перехват", ограничившись вылетом самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

В понедельник американские ВВС осуществили перехват двух российских Ту-95 в международном воздушном пространстве у побережья Аляски. На перехват поднялись два истребителя F-22 и самолет E-3. Они сопровождали Ту-95, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

В российском Минобороны подтвердили факт перехвата, подчеркнув, что полет Ту-95 проходил в полном соответствии с международными правилами и не нарушал границы других государств.