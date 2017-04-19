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Exxon попросила США разрешить ей бурение в России несмотря на санкции

 

Американская компания Exxon Mobil обратилась в министерство финансов США с просьбой сделать для нее исключение и разрешить реализацию ряда совместных с "Роснефтью" проектов, несмотря на санкции США против России, пишет Wall Street Journal.

Exxon просит разрешить ей совместное бурение с "Роснефтью" на нескольких участках, в том числе в Черном море, пишет издание.

Exxon Mobil в январе 2011 года подписала с "Роснефтью" соглашение о совместном освоении углеводородных запасов на шельфе Черного моря.

Кроме того, "Роснефть" и Exxon Mobil в сентябре 2014 года по результатам бурения скважины "Университетская-1" в Карском море открыли новое месторождение на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1. Его назвали "Победа". Однако из-за санкций США Exxon Mobil вынуждена была остановить работы по проектам в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве с "Роснефтью", включая бурение в Карском море.

Как сообщал ранее в апреле глава "Роснефти" Игорь Сечин, "Роснефть" в этом году начнет бурение в Черном море, в 2018 году — в Баренцевом, а в 2019 году будет проводить бурение в Карском море в рамках партнерства с американской Exxon.

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