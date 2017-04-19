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Путин похвалил Кадырова

 

Президент России Владимир Путин похвалил главу Республики Чечня Рамзана Кадырова за выполнение майских указов и обратил внимание на решение вопроса безопасности и борьбы с терроризмом, сообщает РИА Новости.

В среду вечером в Кремле Путин принял главу Чечни Рамзана Кадырова.

"Но все-таки проявление (преступности) было. Нападение было на часть Росгвардии, поэтому вопросы не все еще, видимо, решены. Но все они, безусловно, решаются. Я вижу, что решаются они хорошо и делать это, конечно, нужно на базе развития экономики и социальной сферы. То, что Вам удается выполнять указы президента России от 2012 года — это очень важно", — сказал Путин.

В частности, глава России отметил, что средний уровень в системе образования республики достигает средних показателей по экономике региона.

Кадыров, в свою очередь, заверил его, что все майские указы в Чечне выполняются.

Путин также похвалил его за существенное снижение уровня безработицы, которая еще два года назад отмечалась на высоком уровне.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров также назвал материалы в СМИ о убийствах мирных граждан провокациями и неправдой.

"Я хочу вам доложить, что те провокационные статьи про Чеченскую республику о тех событиях, которые у нас происходят, якобы есть задержания, господа "хорошие люди" пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, даже назвали одного фамилию", — сказал Кадыров.

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