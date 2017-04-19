Спецслужбы Украины запретили въезд в страну Ашоту Джазояну

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила секретарю Союза журналистов России (СЖР) Ашоту Джазояну въезд в страну на три года из-за незаконного посещения Крыма. Об этом в среду сообщил Независимый медиа-профсоюз Украины, ссылаясь на информацию спецслужбы, передает ТАСС.

"СБУ признала достаточной имеющуюся информацию относительно действий представителя СЖР Ашота Джазояна "о факте совершения общественно опасного деяния, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины" и вынесла постановление о запрете для него въезда на Украину сроком на три года", - сказано в сообщении.