США вооружат иракских курдов

Госдеп США одобрил продажу военной техники отрядам курдских ополченцев "Пешмерга" в Ираке на сумму $295,6 млн, сообщает сегодня Департамент военного сотрудничества Пентагона, передает Интерфакс.
По информации ведомства, техникой, запрошенной правительством Ирака, будут снабжены пехотные бригады и два батальона артиллерии поддержки.
Ранее в апреле сообщалось, что старший советник президента США Джаред Кушнер, председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд начали переговоры в Эрбиле с лидерами Иракского Курдистана.