Тиллерсон: «Стратегическое терпение в отношении Ирана – ошибка»

Стратегическое терпение в отношении Ирана является неудачным подходом, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает РИА Новости.

«Стратегическое терпение в отношении Ирана является неудачным подходом», заявил он, выступая в госдепартаменте.

Тиллерсон подчеркнул, что «всесторонняя политика в отношении Ирана требует решения всех исходящих от него угроз».

Он также обвинил власти Ирана в спонсировании террористической деятельности в Сирии, Йемене, Ираке и Ливане, а также в поддержке атак на Израиль.

«Иран является ведущим государством-спонсором терроризма в мире, подрывая интересы США в таких странах, как Сирия, Йемен, Ирак и Ливан, продолжая поддерживать атаки против Израиля», - указал он в беседе с журналистами в Госдепартаменте. Тиллерсон подчеркнул, что «несдерживаемый Иран может пойти по тому же пути, что и КНДР».

При этом глава Госдепартамента отметил, что иранские ВМС подрывают свободу судоходства в Персидском заливе, где «преследуют военные корабли США».