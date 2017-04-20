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Разведка Израиля заявила о наличии химического оружия у Асада

 

Представители минобороны Израиля считают, что у президента Сирии Башара Асада по-прежнему имеется до 3 тонн химического оружия, пишет в среду агентство Associated Press.

По оценкам израильской военной разведки, у Асада находится в распоряжении "от одной до трех тонн" химического оружия, сообщил высокопоставленный чиновник из оборонного ведомства. Данную информацию подтвердили два других сотрудника минобороны Израиля.

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) произошла химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, заверяя, что никогда не использовали химоружие на своей территории.

В ответ на эту предполагаемую атаку США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху был одним из первых, кто поддержал решение президента США Дональда Трампа нанести удар.

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Разведка Израиля заявила о наличии химического оружия у Асада
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