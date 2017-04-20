Безо всяких претензий на сенсационность, это не мой стиль, скажу сразу: никакой войны США с Северной Кореей не будет. Хотя вероятность ее могут абсолютно исключить только два человека: Дональд Трамп, президент США и Ким Чен Ын, Высший руководитель, лидер партии, армии и народа КНДР, председатель Трудовой партии Кореи, первый председатель Государственного комитета обороны КНДР, Верховный Главнокомандующий Корейской народной армии, маршал КНДР, депутат Верховного народного собрания КНДР.

Акт возмездия

«Это – шоу», - уверенно комментирует «Нью-Йорк таймс». В этом уверен Пхеньян, заявляющий, что ракетные испытания будут продолжены. В таком случае перегонять на глазах всего мира к корейскому полуострову эсминцы, чтобы поднять в воздух сотню самолетов, при том, что ни один эксперт не верит в существование ядерного оружия на вооружении северокорейской армии не что иное как акт возмездия без достаточного основания.

Не потому ли недавнее (17 апреля) предупреждение постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рёна, что своими действиями США вплотную приблизили мир к ситуации, «при которой ядерная война может начаться в любой момент» не вызвало в международном сообществе ни должной паники, ни, что совсем уж странно, приличествующего случаю сочувствия.

Заметьте, что все это происходит без соответствующего обращения Вашингтона за поддержкой к СБ ООН. Поведение северокорейского режима мало кого вдохновляет на проявление какой либо солидарности. Как и тот исторический факт, что народ Кореи вошел в число разделенных в незапамятные времена, известной всем под названием Корейской. Ее можно было бы считать и вполне Гражданской, поскольку в вооруженном конфликте участвовали Корейская народно-демократическая республика (Северная Корея) и Республика Корея (Южная Корея), если б не одно важное обстоятельство.

На стороне КНДР воевали военный контингент Китая, военспецы Советской Армии и части ВВС СССР, на стороне Южной Кореи — вооруженные силы США, Великобритании, Франции и ряда других государств в составе многонациональных сил ООН.

По существу корейская война в те, а теперь уже далекие 50-е годы смотрелась как прикидка противостоящих двух глобальных сил – проамериканских и просоветских – перед решающей схваткой, которая тогда многими расценивалась как неизбежная. Так вот, в ходе корейской войны американцы утюжили несчастную страну всеми бомбами, кроме атомной, - точно так же как это они делали позже в Камбодже и Вьетнаме, «переселив» на тот свет около 3 миллионов северных корейцев, не считая миллионов, обреченных на смерть в результате применения самых различных боезарядов.

А в назидание корейским коммунистам, которые на деле оказались идейно-политическими раскольниками, подменив «Капитал» учением «Чучхе», американцы помогли на оккупированной ими части корейского полуострова построить первоклассное, технически оснащенное и вполне благополучное государство под названием Южной Кореи на зависть их северным собратьям. Так что одной половине Корейского полуострова есть за что любить Америку, как и другой половине – ненавидеть.

Время томагавков и «китайских болванчиков»

Если бы Трампа не было, американцы его непременно бы придумали. Барак Обама– стройный, чернокожий красавец был хорош как символ демократической Америки, единственной проблемой которой является озабоченность нежеланием некоторых государств (Россия, Китай, Иран, например) следовать американскому образу жизни. Нельзя однако полагать, что это обстоятельство лишало его сна.

Первый чернокожий президент самой молодой империалистической державы ( всего-то каких-нибудь 241год) полагал, что у человечества просто иного пути развития нет. Поражение СССР было лучшим подтверждением неизбежности этой альтернативы для всего мира. Так, кстати, полагают и многочисленные отряды либерал-демократов по всему постсоветскому пространству, включая и их доморощенных азербайджанских последователей. Их не смущает даже то прискорбное обстоятельство, что своей слепой верой в американизм и либерализм они удивительно напоминают большевиков с таким же неистовством веривших в неизбежность прихода коммунизма – для всех и почти одномоментно.

Не то Дональд Трамп, 45-ый президент США, в первой же речи перед конгрессом заявивший: «Я направляю в Конгресс проект бюджета с отказом от сокращения военных расходов. Более того, траты на оборону и перевооружение будут повышены… Америка готова найти новых друзей, а старые поймут, что мы по-прежнему готовы быть лидером».

В этой фразе содержится на мой взгляд исчерпывающий ответ на вопрос о том, зачем понадобилось новой американской администрации бомбить томагавками сирийскую авиабазу Шайрат (член ООН! Все как-то об этом дружно забыли!?), сбрасывать на Афганистан бомбу невероятной мощности и демонстрировать миру, прежде всего России и КНР, что нечто похожее может произойти и с КНДР. И вообще со всеми несогласными…

Грубый, унизительный окрик, обращенный к Северной Корее, скорее всего является завершающим атрибутом устрашающей акции. Цель этого отнюдь не нового поигрывания мускулами по-американски – откровенная заявка на наведение порядка в мировом сообществе, которое должно окончательно смириться с доминантной ролью США.

Трамп, увы, видит перед собой как перед президентом США одну цель – сохранить глобальное лидерство единственной сверхдержавы – США. Окажись он в Белом доме во времена Корейской войны, очень возможно, третья мировая война не заставила бы себя долго ждать. Но и тогда вся Америка, Западная Европа, не говоря уж о “третьем мире” вряд ли бы были счастливы такого рода решением.

На данный момент можно сказать лишь, что пока Трамп оказался прав разве что наполовину. Арифметика тут простая: новыми друзьями Америка пока что не обзавелась, старые (Великобритания, ЕС, Япония и кое кто из остального мира) ничем не проявляют какого либо непослушания и согласно кивают головами (как хоть и грубовато, но довольно точно подметил В.Путин: «Словно китайские болванчики»), остальные выжидают и не особо лезут на рожон (Иран).

Русский вызов

И только Россия повела себя не стандартно. Правда, не как Советский Союз, скажем, сталинской поры, но что-то хрущевское промелькнуло – это точно. В.Путин несомненно пользующийся большим влиянием, авторитетом, не побоимся этого слова, популярностью в необъятной свое стране, чем Никита Сергеевич, когда он нагнал на всех страху своим Карибским кризисом, проявил, скажем так, характер в случае с Сирией.

А что оставалось ему делать? Трансформироваться в Горбачева и молча взирать на то, как игиловские головорезы врываются в Дамаск, сметая на своем пути Асада, а вмеcте с ним и российские военно-морские базы, обеспечивающие присутствие Москвы в некогда подконтрольном ему Ближнем Востоке?

Это означало бы крах путинизма, да простят меня за термин, означающий политику реставрации российской державности. Другой, может, и притормозил бы или вовсе отказался от столь опасного соперничества с американским лидерством. В.Путин совершенно не похож ни на любующегося своим болтливым демократизмом Горбачева, ни на вечно пьяного рубаху-парня Бориса Ельцина. Он весь остался верен своему радикальному кредо: «Питерская улица научила меня одному важному принципу: если драка неизбежна, бей первым!» Он избежал драки под Дамаском, но при этом сохранил лицо, хотя силы – все видят – были слишком неравны. Очередь за Пхеньяном. Но там рискует больше Дональд Трамп, ибо глубинные силы американской администрации, незаметно подтолкнувшие его к корейской авантюре ведут беспроигрышную игру: в случае удачи они делят славу победителя, а последствия неуспеха погребут под собой падкого на скоропалительные решения президента – это, слава богу, теперь хорошо известно всей Америке…

И последнее. Войной можно и нужно остановить агрессора. Как собственно поступили США в случае с гитлервоской Германией. И это им снискало друзей и уважения во всем мире. Но крушить все вокруг ради признания Америки лидером для всех и навсегда – в лучшем случае политическая паранойя. Во все времена это вызывало страх и естественное желание воспротивиться закабалению. Данное суждение – не ради защиты неадекватного северокорейского продолжателя рода семейной диктатуры. Оно об острой потребности достижения согласия о новом мироустройстве, месте и роли в нем глобальной супердержавы. Потребность такая зреет в самом международном сообществе. И парадокс ситуации состоит в том, что надежды на такое видение перспектив общемирового сотрудничества вселил все тот же Трамп, еще недавно заявлявший, что Америке следует оказаться от политики вмешательства во внутренние дела других стран. Правда, это он говорил будучи кандидатом в президенты. Он появился во главе глобальной державы, когда мир стал однополярным. И теперь его будущее – мира – зависит от того, как Америка воспользуется своим исключительным положением.

А может, есть смысл присоединиться к уже готовому запеть хору: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОДНОПОЛЯРНОСТЬ – СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! Glory, glory, hallelujah. Аллилуйя!»