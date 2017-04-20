В Гарадагском районном суде продолжается процесс по делу экс-министра здравоохранения Али Инсанова. Очередное заседание состоялось под председательством судьи Рашада Мустафаева.

Отметим, что, согласно обвинению, А.Инсанов приобрел и хранил психотропные вещества в исправительном учреждении, где отбывал наказание. Во время досмотра администрации эти вещества были обнаружены и изъяты. Когда сотрудник Пенитенциарной службы Анар Мамедов стал составлять соответствующий протокол, осужденный Инсанов напал на него.

Адвокат осужденного Агавейс Шахверди поинтересовался у судьи, имеются ли в протоколе по рассматриваемому инциденту подписи Инсанова и его защитника.

«Протокол об осмотре вещей Али Инсанова был составлен 23 августа 2016 года при участии понятых. Но сам осужденный при этом не присутствовал. Вот я и спрашиваю: имеются ли под этим документом подписи Инсанова и его адвоката?».

Отвечая защитнику, судья Рашад Мустафаев обещал, что участникам процесса будут представлены все документы.

Попросив слова, осужденный Али Инсанов, как всегда, заявил, что дело против него заказное, его подставляют, и он предчувствовал, что против него затевают новую темную игру.

Адвокат Али Инсанова Тогрул Бабаев напомнил судье, что его подзащитный содержится в данном учреждении с 2007 года и поинтересовался, не истек ли срок годности у лекарств, которые были обнаружены у Али Инсанова. В связи с вопросом защитника судья и обвиняемый, он же осужденный Инсанов, принялись пререкаться.

Судья: «Была проведена экспертиза. Если бы у этих лекарств истек срок годности, то это было бы отражено в результатах анализов».

Али Инсанов: «Указан ли там цвет обнаруженных таблеток?»

Судья: «Да, это белые и синие таблетки заводского производства»

Али Инсанов: «Мои таблетки обычно белые. Потерпевший Анар Мамедов также заявил, что там были обнаружены белые, синие и красные капсулы. Если это так, то куда девались красные капсулы? Все это еще раз доказывает, что дело пахнет подставой».

Адвокат Тогрул Бабаев поинтересовался у потерпевшего Анара Мамедова, сколько дней он лечился в больнице, после того как его якобы ударил Али Инсанов. Однако Мамедов отказался отвечать на этот вопрос, сославшись, что уже давал показания.

Затем слово снова взял Али Инсанов. «Поскольку сейчас рассматриваются результаты экспертизы, позволю себе несколько вопросов. Адвокат и я неоднократно просили проверить, имеются ли на этих таблетках мои отпечатки пальцев, но этого сделано не было. Во-вторых, пусть покажут мне снимок томографии черепа Анара Мамедова. Не было никакой травмы и, соответственно, снимка тоже нет. Так в чем же меня собираются обвинять?».

Судья напомнил Али Инсанову, что обвиняемый не имеет права задавать ему вопросы.

Тогда стал говорить адвокат Агавейс Шахверди, заявивший, что среди материалов уголовного дела нет протокола, который якобы был порван Али Инсановым. Обрывков бумаги тоже нет. Но судья возразил, что этот протокол хранится как улика. Однако защитник выдвинул ходатайство исключить этот протокол из списка доказательств, что Али Инсанов одобрил кивками головы и поощрительными возгласами.

«Как будто тут снимают фильм. Кадр первый, дубль второй. Если они осматривали мои вещи, то почему не пригласили меня? Я поддерживаю это ходатайство», - заявил Инсанов.

Однако суд отклонил ходатайство. Сторона защиты решила внести еще несколько ходатайств, но и они были отклонены. Одно из прошений касалось повторной экспертизы, поскольку первая породила и у осужденного, и у его адвоката сомнения в подлинности.

Инсанов не был бы Инсановым, если бы не вмешивался в ход суда со своими ремарками. На этот раз он предложил: «Если Анар Мамедов действительно получил такую серьезную травму, то его надо проверить на вменяемость - такие травмы без последствий не проходят…».

В заключение судья Рашад Мустафаев объявил о завершении судебного разбирательства и очередного заседания суда.