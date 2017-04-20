Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа спутала карты достаточно большому количеству политических и околополитических акторов по всему миру. Не исключением стало и экспертное сообщество, которое в своем большинстве весь предшествующий год отмахивалось даже от возможности прихода Трампа к власти. При этом особое беспокойство сегодня наблюдается в кругах армянской политической элиты и экспертного сообщества.

Ведь если ранее считалось, что Трамп будет проводить политику умиротворения по отношению к России и, соответственно, это будет влиять в положительном ключе на американо-армянские отношения, то резкие политические решения Трампа, идущие в разрез с интересами Кремля на Ближнем Востоке, а теперь уже на Корейском полуострове, заставили армянские круги пересмотреть свою позицию.

Наше внимание привлекла весьма интересная и информативная статья, опубликованная в англоязычной версии армянскоого интернет-портала «Медиамакс» (mediamax.am). Автор статьи – кандидат исторических наук Арег Галстян, являющийся постоянным автором/экспертом авторитетнейших американских журналов «The National Interest», «Forbes», «The Hill» и «The American Thinker». Одно это уже заставляет рассматривать данную аналитическую статью не просто в качестве экспертной оценки отдельного политолога, но в качестве своеобразного манифеста, отражающего умонастроения армянской политической элиты и их лоббистов за океаном. Тем более, что наряду с аналитическим обзором в статье содержатся весьма прямые указания на те действия, которые правительство Армении и армянское лобби должны предпринять для изменения ситуации в свою пользу. А это уже непосредственно бьет по национальным интересам нашей страны.

Итак, как мы уже отметили, ожидания от президентства Трампа у наших соседей были несколько иными. Об этом пишет и Арег Галстян: «Многие высокопоставленные политики и эксперты, приближенные к Кремлю, были уверены, что победа республиканца Дональда Трампа изменит характер американо-российских отношений. По мнению Москвы… Америка должна была ослабить свои позиции на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Более того, российские эксперты активно пропагандировали тезис о неизбежности конфликта между Вашингтоном и Брюсселем, что приведет к расколу НАТО. Ведущие правительственные СМИ одаривали Трампа положительными эпитетами, представляя его как будущего партнера в международных делах», – пишет армянский эксперт.

«Однако последние события в Сирии вкупе с последовательной позицией новой администрации по украинскому вопросу привели к очередному витку напряженности между странами, – пишет Галстян и продолжает, – кризис американо-российского политического диалога не может не волновать широкую армянскую общественность, так как Вашингтон и Москва, наряду с Парижем, являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию «карабахско-азербайджанского» (здесь и далее кавычки наши) конфликта». Отметим, что автор, который опубликовал свою статью на английском языке, намеренно использует термин «карабахско-азербайджанский конфликт», чтобы ввести в заблуждение англоязычных читателей и устранить Республику Армения в качестве непосредственной стороны этого конфликта.

Но главное не в этом. Основным посылом автора является тезис о том, что подписание ядерного соглашения с Ираном при предыдущей администрации президента Обамы «привело к резкому падению геополитического и геоэнергетического значения Азербайджана на Большом Ближнем Востоке». Имеется в виду - для Вашингтона. «Не будем забывать, – пишет Галстян, – что именно иранская проблематика вкупе с энергетической привлекательностью превратили Азербайджан в важного партнера для Америки во время президентства Джорджа Буша-младшего».

Автор и в его лице армянское экспертное сообщество задаются немаловажным вопросом о том, произойдут ли кардинальные изменения американской политики в карабахском направлении при новой президентской администрации. Политолог не зря упомянул Джорджа Буша-младшего, при котором отношения между США и Азербайджаном развивались в позитивном русле. При этом иранский фактор на самом деле играл в этом сближении немаловажную роль.

«Плохая новость для Армении и «НКР», – пишет Галстян, – заключается в том, что для нынешней администрации повышенный интерес представляет Иран. Это означает, что Белый дом будет делать ставку на укрепление отношений с Азербайджаном и Турцией. Убеждать Трампа в необходимости привлечения Баку для решения иранского вопроса будут турецкие и израильские власти в лице влиятельных лоббистов в Вашингтоне. В последний раз такая лоббистская работа привела к тому, что республиканец Буш-младший заморозил действие раздела 907-ой поправкой к закону в поддержку свободы, который запрещал американцам оказывать всяческую помощь Азербайджану. Таким образом, нет сомнений, что разные политические силы и лоббистские группы предпримут попытки актуализировать азербайджанский фактор», – сетует армянский эксперт.

При этом автор упоминает таких членов команды Трампа, как министр обороны Джеймс Мэттис и глава ЦРУ Майк Помпео, которые выступают за необходимость скорейшего решения иранской проблемы. «У Вашингтона уже имеется опыт использования Азербайджана в качестве разведывательного плацдарма, и вероятно, что американцы захотят усилить свое присутствие в этой стране, если будет принято соответствующее политическое решение», – высказал свои опасения Галстян, и особо отметил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон являлся в свое время главой корпорации «Exxon Mobil» и обладает широкими связями с представителями азербайджанских политических элит.

Понятно, что подобный расклад сил является довольно благоприятным для Азербайджана, и если мы будем вести правильную политику в отношениях с Вашингтоном, это однозначно принесет нам дивиденды в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Тем не менее, для нас не все так безоблачно. Как отмечает в своей статье Галстян, «балансировать позицию Мэттиса и Помпео в администрации будут советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и Рейнс Прибус – руководитель аппарата Белого дома». Первый известен как довольно сдержанный и прагматичный политик. По мнению Галстяна, этот факт говорит в пользу Армении, но на самом деле, это означает лишь то, что данный советник Трампа не будет занимать чьей-либо стороны, а руководствоваться национальными интересами США, которые могут в какой-то момент потребовать более тесных связей с Азербайджаном. А вот Прибус является этническим греком и активным членом различных прогреческих лоббистских групп. Армянский эксперт выражает надежду на то, что он вряд ли будет пассивно наблюдать за активностью протурецких и проазербайджанских групп влияния. Вопрос лишь в том, будет ли Прибус отождествлять турок и азербайджанцев или же будет руководствоваться более прагматическими взглядами. Тем более, что как руководитель аппарата Белого дома, он имеет лишь опосредованное влияние на американскую внешнюю политику, которая традиционно находится в ведении главы Госдепартамента и советника президента по национальной безопасности.

Гораздо более серьезную угрозу для интересов Баку в Вашингтоне будут представлять представители второго эшелона власти, как их охарактеризовал Галстян. Собственно говоря, именно от этих функционеров во многом и зависит то, какие решения примут основные руководители, которые не в состоянии вникать во все детали взаимоотношений США с другими странами. В конце концов, Вашингтон имеет дипломатические отношения почти со всеми из существующих ныне 195 независимых государств мира.

Так вот, советником президента Трампа по вопросам России и Европы (а сюда входит по американским меркам и Южный Кавказ) была назначена Фиона Хилл – эксперт влиятельного Брукингского института, которая, как указывает в своей статье Галстян, выпустила множество материалов, в которых освещались политические процессы в Закавказье и многократно призывавшая Белый дом проявлять осторожность в отношениях с Баку. Еще более опасным для нас может стать то, что по линии Госдепартамента евразийские дела будет продолжать курировать Джон Хефферн – бывший посол США в Армении. Хефферн был назначен на должность исполняющего обязанности помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии после ухода Виктории Нуланд. Конечно, и здесь есть свои «но». Хотя отношения с США при Обаме и имели время от времени некоторую тенденцию к ухудшению, особо негативного влияния Хефферн оказать, судя по всему, не смог. Кроме того, вопрос, сохранит ли он свои позиции и окончательно будет ли утвержден в качестве советника. А если и сохранит, то насколько его посольская миссия в Ереване могла реально изменить его мировоззрение? Послы США меняются довольно часто именно для того, чтобы не обрасти связями, которые могли бы поставить под сомнение их объективность. Просто для примера, если не считать Мэтью Брайза, которого Сенат так и не утвердил, после него послами были Ричард Морнингстар и нынешний посол Роберт Секута – разве можно однозначно считать их про-азербайджанскими, и надеяться, что после своих миссий они лоббировали или будут лоббировать наши интересы? Так что здесь все не так уж и однозначно.

И конечно же, тезис Галстяна о мозговых центрах, которые будут играть ключевую роль в принятии политических решений, также далеко не однозначен. Он упоминает «Heritage Foundation», «Manhattan Institute for Policy Research», «Lexington Institute», «Hudson Institute» и «American Enterprise Institute», а также «Atlantic Council» и «Brookings». Как отмечает сам автор, все эти центры и институты имеют разную позицию по карабахскому конфликту, однако большинство из них придерживаются нейтральных позиций. Исходя из этого, Галстян советует армянской стороне активизировать свои контакты с ведущими консервативными центрами, лоббируя свою повестку. Понятно, что это должны сделать и мы, упирая на геостратегическое значение Азербайджана для претворения в жизнь новой геополитической концепции американской администрации.

И вот мы подходим к самой интересной части статьи Галстяна, в которой наряду с анализом ситуации имеются весьма четкие указания на то, как эту ситуацию использовать в армянских интересах. Речь идет о противостоянии в Конгрессе США между республиканским большинством и демократическим меньшинством. Как отмечает армянский эксперт, «стремясь взять реванш на грядущих выборах 2018 года в Конгресс, демократы будут бороться за сохранение своего внешнеполитического наследия… включая и соглашение с Ираном… Это противостояние по иранскому вопросу в Конгрессе, безусловно, отвечает интересам Армении и «НКР», так как неопределенность американской политики в иранском направлении отдаляет перспективу сближения Вашингтона и Баку», – обрадовал армянскую элиту Галстян, намекая, что армянское лобби должно всеми силами поддерживать и усиливать такое противостояние в американском Конгрессе. Вопрос лишь в том, а насколько это в интересах самой Америки?

Галстян открыто пишет, что «армянское лобби должно быть заинтересовано в блокировании любых инициатив, направленных против Ирана». Вот так вот. Чтобы не допустить даже небольшого крена Вашингтона в сторону Азербайджана, армяне готовы стравить демократов и республиканцев друг с другом, чтобы привести внешнюю политику Белого дома в состояние ступора.

При этом армянский эксперт призывает армянскую диаспору в США к активизации своих действий для того, чтобы «инициировать масштабный процесс политических обсуждений по признанию независимости «НКР» на уровне отдельных штатов; начать широкую кампанию по восстановлению действия раздела с 907-ой поправкой к закону в поддержку свободы; добиться от Конгресса увеличения внешних ассигнований для Армении и «НКР»; сформировать лоббистскую коалицию с другими этнолоббистскими группами влияния (греками, ирландцами, итальянцами, поляками) для борьбы с про-турецкими и про-азербайджанскими силами». Весьма детальный план, который, скорее всего, армянская диаспора и будет претворять в жизнь. Понятно, что особенно рассчитывать на президентскую администрацию армянскому лобби сегодня не приходится по вышеназванным причинам. Поэтому концентрировать свои усилия оно будет именно в Конгрессе. Как отмечает Галстян, на сегодняшний день в армянский кокус входят многие влиятельные законодатели: Пол Райан - спикер Палаты представителей, Чарльз Шумер - лидер Демократической партии в Сенате, Эдвард Ройс - председатель комитета по иностранным делам в нижней палате, Адам Шифф - глава демократической фракции комитета по разведке и другие.

Естественно, что в сложившейся ситуации многое будет зависеть от усилий наших дипломатов и про-азербайджанских лоббистов в самих Соединенных Штатах. Как мы уже упоминали, в США сейчас живет более 600 тысяч азербайджанцев из Южного Азербайджана, которые также являются избирателями. Ведь американские армяне тоже не в Армении родились.

И это не учитывая всех тех наших соотечественников, которые переехали за океан в годы независимости, и традиционно лояльного к нам еврейского лобби, которое по своему могуществу далеко опережает армян. США являются той страной, в которой при наличии желания, интеллекта, средств и целеустремленности можно все-таки влиять на общественное мнение и создавать благоприятную атмосферу по отношению к своей стране. Никто нам не мешает работать с тем же американским общественным мнением, чтобы создать благоприятное впечатление о нашей стране в самих США. А одновременно и предупредить американских политиков о новых коварных хитросплетениях.

В конце концов, конструктивное политическое соперничество приводит к выработке взвешенных и обдуманных решений, а поддуваемый извне огонь деструктивного слепого противостояния способен лишь парализовать политический аппарат супердержавы, от которой столько зависит в современном мире.