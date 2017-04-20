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Сирия переместила свои самолеты ближе к российской базе

 

Сирийские власти передислоцировали свои военные самолеты поближе к российской военной базе "Хмеймим", чтобы обезопасить их от ударов коалиции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военные источники в США.

Телеканал отмечает, что Дамаск перебросил в район российской базы "большинство или все свои военные самолеты", не уточняя их точное количество.

"Президент Сирии Башар Асад ищет таким образом защиты у Кремля", — считает CNN.

По данным журналистов, сирийские власти полагают, что США и коалиция не решатся наносить удары в непосредственной близости от "Хмеймим".

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