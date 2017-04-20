В Баку неизвестный расстрелял двух мужчин

В Баку неизвестный расстрелял из ружья двух человек. Как сообщили АПА в Управлении полиции Сабаильского района, происшествие зарегистрировано минувшей ночью на Сальянском шоссе.

Неизвестный ранил из охотничьего ружья двух человек – Аладдина Самеддин оглу Багирова (1986 г.р.) и Фирудина Теймур оглу Исмаилова (2000 г.р.).

Раненые госпитализированы.

В результате проведенного расследования выяснилось, что виновником произошедшего является Солтан Турабов.

В настоящее время принимаются меры по его задержанию.