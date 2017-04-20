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Чеченские силовики попытались задержать Ямадаева в ОАЭ

 

Силовики из Чечни предприняли попытку задержать в ОАЭ Ису Ямадаева, обвиняемого в организации покушения на Рамзана Кадырова. Произошло это еще до того, как информация о розыске Ямадаева поступила в Интерпол.

Как рассказал Росбалту источник, знакомый с ситуацией, как только ГСУ СК РФ по Чеченской республике вынесло решение о предъявлении Ямадаеву обвинений и объявлении в международный розыск, а Старопромысловский суд — о его заочном аресте, в ОАЭ из северокавказской республики вылетел спецборт с группой силовиков.

Они, заранее зная, что Ямадаев находится в Дубае, прибыли туда с необходимыми документами для задержания Исы. Причем действовали в обход установленной процедуры передачи соответствующих материалов через Интерпол.

По данным источника агентства, у прибывших уже все было готово для незамедлительной транспортировки Ямадаева в Грозный. Однако силовики опоздали. Буквально накануне их прибытия Ямадаев покинул ОАЭ.

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