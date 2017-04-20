В Стамбуле задержали организаторов протестов против референдума

Полиция Стамбула задержала 19 человек, обвиняемых в организации незаконных акций протеста против итогов референдума по Конституции.

Как пишет Yeni Safak, в правоохранительных органах считают, что задержанные собирали своих сторонников на демонстрации с помощью социальных сетей. Их акции были призваны «спровоцировать ненависть» и «могли привести к уличным беспорядкам».

На следующий день после референдума, прошедшего 16 апреля, в Турции вспыхнули протесты недовольных его итогами. Политическая оппозиция в стране также потребовала пересмотреть результаты голосования из-за возможных нарушений, на которые указывали и международные наблюдатели. Однако ЦИК Турции накануне отклонил апелляцию оппозиции.