Подготовка к ядерному испытанию в КНДР заморожена

Подготовка к проведению нового ядерного испытания на единственном в КНДР полигоне Пунге-ри приостановлена и переведена в режим ожидания. Об этом сообщил аналитический интернет-портал 38 North, специализирующийся на северокорейской проблематике.

По его сведениям, приостановлена откачка воды из шахты, где предположительно может находиться ядерный заряд. Исчезли также тяжелые грузовики, которые на прежних снимках были видны у шахты. На полигоне в трех местах недавно были проведены соревнования по волейболу. В частности, новая волейбольная сетка натянута у центрального командного пункта этого объекта.

По мнению аналитиков 38 North, все это может свидетельствовать о том, что решение о ядерном испытании пока заморожено. Эксперты полагают, что испытание может быть проведено в любой момент в случае указания со стороны руководства КНДР.

В КНДР к настоящему времени проведено пять ядерных испытаний. В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна широкий набор санкций.