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Найдена самая благоприятная для жизни экзопланета

 

Международная группа астрофизиков обнаружила экзопланету LHS 1140b, относящуюся к классу суперземель. Она располагается в зоне обитаемости своей звезды — области, где на небесных телах возможно существование жидкой воды. По словам ученых, этот астрономический объект является самым подходящим кандидатом на звание пригодной для жизни планеты. Об этом сообщается на сайте EurekAlert!.

Экзопланета вращается вокруг красного карлика LHS 1140, который испускает меньше высокоэнергетической радиации, чем другие подобные звезды. Такое излучение, характерное для молодых звезд, может быть разрушительным для атмосфер небесных тел. Однако большой размер (в 1,4 раза крупнее Земли) планеты говорит о том, что в течение миллионов лет на ее поверхности мог существовать океан магмы, который насыщал газовую оболочку водяным паром. Такое состояние поддерживалось до тех пор, пока звезда не перешла в более спокойное состояние.

Возраст планеты, по оценкам астрофизиков, составляет пять миллиардов лет. Ее масса превышает массу Земли в семь раз, из чего следует, что LHS 1140b является очень плотным астрономическим объектом и состоит из горных пород и железного ядра. Год на ней длится около 25 дней.

Ученые считают, что обнаруженная экзопланета с большей вероятностью пригодна для жизни, чем Proxima b или планеты системы TRAPPIST-1. Однако будущие исследования должны помочь определить с высокой точностью, какое количество радиации от красного карлика попадает на поверхность LHS 1140b.

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