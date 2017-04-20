Оскорбивший Путина журналист Fox News уволен

Ведущий Fox News Билл О’Рейли, известный тем, что оскорбил президента России Владимира Путина, уволен. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном компанией 21st Century Fox, которой принадлежит телеканал.

«После тщательного и внимательного расследования обвинений компания и Билл О’Рейли пришли к соглашению, что Билл О’Рейли не вернется на канал Fox News», — говорится в публикации.

О’Рейли ранее был обвинен в сексуальных домогательствах, передает Reuters. Журналист и его компания-работодатель заплатили пяти женщинам в общей сложности 13 миллионов долларов, чтобы урегулировать претензии. Эти женщины либо работали на журналиста, либо выступали в качестве гостей в его программе.

«Фактор О'Рейли» — самое популярное шоу на Fox News. По данным рекламной фирмы Kantar Media, в 2016 году оно принесло доход от рекламы в 147,13 миллиона долларов. Сам журналист работал в телекомпании более 20 лет.